देवउठनी एकादशी पर जगमगाए दीप, घर–आंगन, छोटी दीपावली पर हुआ उल्लास का संगम

भीलवाड़ा जिले में शनिवार को देवउठनी एकादशी व छोटी दीपावली का पर्व श्रद्धा और उल्लास से मनाया गया। सुबह से ही धार्मिक कार्यक्रमों का दौर शुरू हो गया। इस अवसर पर लोगों ने भगवान विष्णु का जागरण कर घरों के बाहर बनाए गए गोवर्धन की पूजाकर उनका विर्सजन किया। तुलसी विवाह हुए। शाम होते ही घर-आंगन दीपों की रोशनी से जगमग हो उठे।