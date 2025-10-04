शरद पूर्णिमा 6 को, धवल चांदनी में बरसेगा अमृत

व्यास ने बताया कि शरद पूर्णिमा का चंद्रमा आकार में बड़ा और औषधीय गुण प्रदान करने वाला माना गया है। इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। शरद पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में खीर रखी जाती है। चंद्रमा की रोशनी में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर और मन को शुद्ध कर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों से खीर में अमृत जैसे औषधीय गुण आ जाते हैं। इस दिन दूध, चावल की खीर बनाकर, एक बर्तन में रखकर उसे जालीदार कपड़े से ढक्कर चांद की रोशनी में रखा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में श्रीविष्णु को खीर का भोग लगा कर प्रसाद के रूप में सेवन किया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन इस बार सोमवार का योग मिल रहा है। लिहाजा चंद्रदेव की पूजा का पूर्णिमा में विशेष महत्व रहता है और चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में सम्पन्न रहता है। शरद पूर्णिमा को सभी मंदिरों में खीर का भोग लगा कर भगवान को अर्पण किया जाएगा।