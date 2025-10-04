Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

शरद पूर्णिमा 6 को, धवल चांदनी में बरसेगा अमृत

पूर्णिमा 6 अक्टूबर को रात 8 बजकर 41 मिनट पर शुरू होगी, और 7 अक्टूबर को शाम 4 बजकर 56 मिनट पर खत्म होगी।

2 min read

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Oct 04, 2025

On Sharad Purnima 6th, nectar will rain in the white moonlight.

On Sharad Purnima 6th, nectar will rain in the white moonlight.

शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 6 अक्टूबर को रात 8 बजकर 41 मिनट पर शुरू होगी, और 7 अक्टूबर को शाम 4 बजकर 56 मिनट पर खत्म होगी। व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा और रात को चन्द्रमा की रोशनी में खीर भी इसी दिन रखी जाएगी। पूर्णिमा के दिन चंद्र देव की पूजा का विधान है। इस दिन चंद्रोदय शाम को शाम 5 बजकर 20 मिनट पर होगा।

पंड़ित अशोक व्यास ने बताया कि सालभर की प्रत्येक पूर्णिमा का अपना अलग ही महत्व है तथा देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना से विशेष लाभ होता है। बारह पूर्णिमाओं में शरद पूर्णिमा को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा के लिए खास माना जाता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्र देव की पूजा बेहद फलदायी रहती है। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन शरद पूर्णिमा व्रत का पालन भी किया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चांद अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है और पृथ्वी पर अमृत बरसता है। लोग इस दिन पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान और जरूरतमंदों को दान देते है।

चन्द्रमा से बरसता है अमृत

व्यास ने बताया कि शरद पूर्णिमा का चंद्रमा आकार में बड़ा और औषधीय गुण प्रदान करने वाला माना गया है। इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। शरद पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में खीर रखी जाती है। चंद्रमा की रोशनी में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर और मन को शुद्ध कर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों से खीर में अमृत जैसे औषधीय गुण आ जाते हैं। इस दिन दूध, चावल की खीर बनाकर, एक बर्तन में रखकर उसे जालीदार कपड़े से ढक्कर चांद की रोशनी में रखा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में श्रीविष्णु को खीर का भोग लगा कर प्रसाद के रूप में सेवन किया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन इस बार सोमवार का योग मिल रहा है। लिहाजा चंद्रदेव की पूजा का पूर्णिमा में विशेष महत्व रहता है और चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में सम्पन्न रहता है। शरद पूर्णिमा को सभी मंदिरों में खीर का भोग लगा कर भगवान को अर्पण किया जाएगा।

हनुमान मंदिर में लगेगा 301 लीटर दूध की खीर का भोग

संकटमोचन हनुमान मंदिर पर शरद पूर्णिमा पर मंदिर के महंत बाबूगिरी के सानिध्य में हनुमानजी महाराज की प्रतिमा पर विशेष श्रृंगार के साथ मध्य रात्रि में विशेष आरती के बाद खीर प्रसाद का भोग लगाया जाएगा। भक्त शिवम शर्मा के सहयोग से 301 लीटर दूध की खीर तैयार की जाएगी। मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी महावीर अग्रवाल, सांवरमल बंसल व रमेश बंसल ने बताया कि मध्यरात्रि 12 बजे आरती के बाद भोग लगा खीर का प्रसाद वितरित किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 09:17 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / शरद पूर्णिमा 6 को, धवल चांदनी में बरसेगा अमृत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रोसेस हाउस संचालकों ने वापस लिया 2 प्रतिशत हैंडलिंग चार्ज

Process house operators withdraw 2 percent handling charge
भीलवाड़ा

खातेदारी भूमि में खान आवंटन नियमों पर विवाद

Dispute over rules for allotment of mines in khatedari land
भीलवाड़ा

व्यापारिक समन्वयता के आगे झुके प्रोसेस हाउस संचालक

Process house operators bow to business coordination
भीलवाड़ा

टूटा रावण का गुरूर, 60 सैकंड में खाक हुआ परिवार, नाभि में तीर लगा तो आंखों से निकले अंगारे

Ravana's pride shattered, his family destroyed in 60 seconds; an arrow pierced his navel and sparks erupted from his eyes.
भीलवाड़ा

पीजी की श्रेणीवार रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए 7 तक मांगे आवेदन

Applications invited till 7th for admission to category wise vacant seats of PG
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.