श्राद्ध पक्ष के पहले दिन धूप दोपहर 12.30 से पहले देवें, फिर लग जाएगा सूतक

बालाजी मंदिर महंत पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि किसी भी मंत्र की एवं देव उपासना इस कालावधि में चार गुना अधिक फलदाई मानी गई है। सूतक अवधि से मोक्ष काल तक मंदिर दर्शन, पूजा पाठ बंद रहेंगे। ग्रहण शुद्ध उपरांत सभी सेवाएं की जाएगी। ग्रहण काल एवं बाद में दान पुण्य का विशेष महत्व है। मेष ,वृषभ, कन्या, धनु राशि के लिए शुभ सुखद फल मिथुन, सिंह, तुला, मकर राशि के लिए सामान्य मध्यम फल कर्क, वृश्चिक, कुंभ, मीन राशि के लिए नेष्ट, अशुभ दर्शन योग्य नहीं है।