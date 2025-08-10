श्रावण मास के आखिरी दिन शिवालयों में उमड़ी भीड़, दिनभर चला अभिषेक, गूंजते रहे बम-बम भोले के जयकारें

श्रावण मास के आखिरी दिन शनिवार को शिव मंदिरों में विशेष अनुष्ठान में श्रद्धालुओं का ज्वार उमड़ा। शहर के शिव मंदिरों में सुबह से मंत्रोच्चार से माहौल धर्ममय हो गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का सहस्त्रधारा जलाभिषेक कर खुशहाली की कामना की। शहर के हरणी महादेव मंदिर, त्रिवेणी संगम, तिलस्वां महादेव, अधरशिला महादेव समेत अन्य महादेव मंदिरों में सुबह से लेकर रात तक रुद्राभिषेक के आयोजन हुए। शिव मंदिरों में कहीं पर बाबा बर्फानी की झांकी सजाई तो कहीं पर फूलों से भगवान शिव-पार्वती का श्रृंगार किया गया। सुबह से दर्शनों के लिए कतारें लगी रही। जलाभिषेक के लिए भी श्रद्धालुओं में आस्था नजर आई। शहर के मंदिरों में बच्चे, युवा और बुजुर्ग दर्शन के लिए पहुंचे। श्रावण मास का आखिरी दिन होने पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में महाआरती में बड़ी संख्या में आए।