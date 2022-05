One died in the battle of two panthers दो पैंथरों की जंग में एक की मौत

भीलवाड़ा जिले के करेड़ा क्षेत्र के बलिया खेड़ा गांव के समीप एक ग्रेनाइट खदान के डपिंग यार्ड के पास बुधवार को मादा पैंथर मृत मिली। वन विभाग के कर्मचारियों ने उसके शव को कब्जे में ले लिया। प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि पैंथर की मौत आपसी लड़ाई के कारण हुई।

भीलवाड़ा Published: May 09, 2022 10:07:19 am

भीलवाड़ा। जिले के करेड़ा क्षेत्र के बलिया खेड़ा गांव के समीप एक ग्रेनाइट खदान के डपिंग यार्ड के पास बुधवार को मादा पैंथर मृत मिली। वन विभाग के कर्मचारियों ने उसके शव को कब्जे में ले लिया। प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि पैंथर की मौत आपसी लड़ाई के कारण हुई।

करेड़ा वन नाके के वनपाल शांतिलाल पारीक ने बताया कि दोपहर में ग्रामीणों से सूचना मिली कि ग्रेनाइट की खदान के डपिंग यार्ड में मादा पैंथर का शव पड़ा है। सूचना पर पारीक टीम के साथ वहां पहुंचे। वहां से शव को करेड़ा वन नाके पर लेकर आए। पैंथर के शव का गुरुवार को पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवा कर दाह संस्कार किया जाएगा। मादा पैंथर की उम्र करीब दो से तीन साल है।

