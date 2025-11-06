किसानों को एग्रो बिजनेस की राह पर बढ़ने का मौका

राज्य के किसानों के लिए अब खेती के साथ-साथ प्रसंकरण और मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में भी नए अवसर खुल गए हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अब किसान कोल्ड स्टोरेज व पैक हाउस स्थापित करने पर 35 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान प्राप्त कर सकेंगे। इससे किसान न केवल अपनी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रख पाएंगे, बल्कि फलों व सब्जियों से जूस, मुरब्बा, अचार और अन्य उत्पाद तैयार कर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकेंगे।