राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ियों का दिखाया दम

Our players showed their strength in state level competitions
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा भीलवाड़ा के कुशल नेतृत्व में 69वीं 17 व 19 वर्ष राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भीलवाड़ा जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया। जिले की 22 टीमों ने राज्य स्तर पर भाग लिया। इनमें कई टीमों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए। नेटबाल 17 व 19 वर्ष छात्र टीम को जिला कलक्टर ने सर्वाधिक अनुशासित टीम का पुरस्कार दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विजेता खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए चयनित किया है।
प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले में नेटबॉल 17 वर्ष छात्र टीम, नेटबाल 17 वर्ष छात्रा टीम, जिम्नास्टिक 17 वर्ष छात्र टीम, कुश्ती 17 वर्ष छात्र फ्री स्टाइल टीम, कुश्ती 17 वर्ष छात्र ग्रीको स्टाइल टीम, जूडो 17 वर्ष छात्र टीम तथा जूडो 19 वर्ष छात्र टीम शामिल है।
द्वितीय स्थान में वॉलीबाल 17 वर्ष छात्रा टीम, जिम्नास्टिक 19 वर्ष छात्र टीम, कुश्ती 17 वर्ष छात्र ग्रीको स्टाइल टीम, कुश्ती 19 वर्ष छात्र फ्री स्टाइल टीम, सॉफ्टबाल 17 वर्ष छात्रा टीम शामिल है।
तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मेंं नेटलाल 19 वर्ष छात्र टीम, हॉकी 17 वर्ष छात्र, हॉकी 19 वर्ष छात्र, सॉफ्टबॉल 17 वर्ष छात्र, शतरंज टीम इवेंट, हैंडबाल 17 वर्ष छात्र टीम शामिल है।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग