शिक्षा विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली से अटके 11 हजार से अधिक प्रमोशन

26 मई को शिक्षा विभाग ने दो वर्ष की बकाया डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) आयोजित की थी, इसमें 4,224 उप प्राचार्य पदोन्नत होकर प्राचार्य बने। लेकिन नई स्कूलों में पोस्टिंग नहीं मिलने से 300 से अधिक प्राचार्य रिटायर भी हो चुके हैं। कई स्कूलों में एक साथ चार-पांच उप प्राचार्य प्राचार्य पद पर पदोन्नत हुए, मगर किसी को भी नई स्कूल का कार्यभार नहीं मिला। इसी बीच सरकार ने अगस्त और सितंबर में दो बार तबादले कर 5 हजार प्राचार्यों के पदस्थापन स्थान बदल दिए, जिससे स्थिति और जटिल हो गई। स्थिति यह है कि कई स्कूलों में दो से अधिक प्राचार्य है तो कहीं पर एक भी नहीं है।संशोधित तबादला सूची बनी देरी का कारण