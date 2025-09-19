मरीजो को 22 से मिलेगी 11 से 7 प्रतिशत सस्ती दवा

केंद्र सरकार की ओर से लिए गए निर्णय के अनुसार 22 सितंबर से जीएसटी दरों में कटौती लागू होने के साथ ही दवाइयां भी सस्ती होंगी। दवाओं पर 18 व 12 प्रतिशत जीएसटी लगती थी। उसे घटाकर अब 5 प्रतिशत कर दिया गया है। हालांकि कुछ दवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू रहेगी। इसके अलावा जिन पर 5 प्रतिशत जीएसटी थी उसे अब शुन्य कर दिया गया है। ऐसे में मरीजों को 11 से 7 प्रतिशत दवा सस्ती मिलेगी। यह नई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएगी।