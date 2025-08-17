पटवार सीधी भर्ती परीक्षा : भीलवाड़ा में 91.38 प्रतिशत अभ्यर्थी हुए शामिल

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रविवार को पटवार सीधी भर्ती परीक्षा-2025 का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा शहर में बने 21 परीक्षा केंद्रों पर कुल 12,894 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। यह कुल पंजीकृत अभ्यर्थियों का 91.38 प्रतिशत रहा।
दो पारियों में हुई परीक्षा
परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की गई। प्रथम पारी : सुबह 9 से 12 बजे तक व द्वितीय पारी : दोपहर 3 से 6 बजे तक हुई। पहली पारी में 6,382 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। दूसरी पारी में 6,512 परीक्षार्थी शामिल हुए। कुल 1,362 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।
परीक्षा का स्वरूप
प्रश्नपत्र में 150 सवाल पूछे गए। कुल अंक : 300 थे। प्रत्येक गलत उत्तर पर एक तिहाई अंक की कटौती निर्धारित। परीक्षा के दौरान बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन भी किया गया।
परीक्षार्थियों को झेलनी पड़ी दिक्कतें
कुछ परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को प्रवेश के समय लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ा। बायोमैट्रिक सत्यापन के कारण विलंब की स्थिति बनी। गर्मी और धूप में परीक्षार्थी परेशान नजर आए। बावजूद इसके परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुई।
