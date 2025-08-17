Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

पटवार सीधी भर्ती परीक्षा : भीलवाड़ा में 91.38 प्रतिशत अभ्यर्थी हुए शामिल

21 केंद्रों पर 12,894 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा, 1,362 अनुपस्थित रहे

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 17, 2025

Patwar direct recruitment exam: 91.38 percent candidates appeared in Bhilwara
Patwar direct recruitment exam: 91.38 percent candidates appeared in Bhilwara

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रविवार को पटवार सीधी भर्ती परीक्षा-2025 का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा शहर में बने 21 परीक्षा केंद्रों पर कुल 12,894 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। यह कुल पंजीकृत अभ्यर्थियों का 91.38 प्रतिशत रहा।

दो पारियों में हुई परीक्षा

परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की गई। प्रथम पारी : सुबह 9 से 12 बजे तक व द्वितीय पारी : दोपहर 3 से 6 बजे तक हुई। पहली पारी में 6,382 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। दूसरी पारी में 6,512 परीक्षार्थी शामिल हुए। कुल 1,362 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

परीक्षा का स्वरूप

प्रश्नपत्र में 150 सवाल पूछे गए। कुल अंक : 300 थे। प्रत्येक गलत उत्तर पर एक तिहाई अंक की कटौती निर्धारित। परीक्षा के दौरान बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन भी किया गया।

परीक्षार्थियों को झेलनी पड़ी दिक्कतें

कुछ परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को प्रवेश के समय लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ा। बायोमैट्रिक सत्यापन के कारण विलंब की स्थिति बनी। गर्मी और धूप में परीक्षार्थी परेशान नजर आए। बावजूद इसके परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुई।

परीक्षा से जुड़ी प्रमुख झलकियां

  • कुल पंजीकृत अभ्यर्थी : 14,256
  • परीक्षा देने वाले : 12,894 (91.38%)
  • अनुपस्थित : 1,362
  • परीक्षा केंद्र : 21 (भीलवाड़ा शहर)
  • कुल प्रश्न : 150 (300 अंक)
  • निगरानी : बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Aug 2025 07:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / पटवार सीधी भर्ती परीक्षा : भीलवाड़ा में 91.38 प्रतिशत अभ्यर्थी हुए शामिल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.