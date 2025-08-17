पटवार सीधी भर्ती परीक्षा : भीलवाड़ा में 91.38 प्रतिशत अभ्यर्थी हुए शामिल

परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की गई। प्रथम पारी : सुबह 9 से 12 बजे तक व द्वितीय पारी : दोपहर 3 से 6 बजे तक हुई। पहली पारी में 6,382 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। दूसरी पारी में 6,512 परीक्षार्थी शामिल हुए। कुल 1,362 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।