पेच के बालाजी : भीलवाड़ा के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का केंद्र

करीब 96 वर्ष पूर्व प्रतिमा खुले आसमान के नीचे विराजमान थी। 1929 में गजाधर मानसिंहका ने यहां छाया करवाई थी। इसके लिए पेच की जमीन लेकर कमरा बनाया। सीतारामजी मानसिंहका के सान्निध्य में मंदिर की सेवा का कार्य पंडित गोविंदराम शर्मा ने लंबे समय तक किया। भक्तों के प्रयास से शिव परिवार और श्रीराम दरबार की स्थापना भी की गई। यहां मंगलवार और शनिवार को श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। व्यापारी रोज़ दुकान खोलने से पहले बालाजी के दर्शन करने आते हैं। यहां की बावड़ी, कॉटन फैक्ट्री, पाठशाला और मंदिर परिसर सब मिलकर एक ऐसा इतिहास बुनते हैं जो शहर की संस्कृति, व्यापार और भक्ति को एक सूत्र में जोड़ता है।