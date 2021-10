सांगानेर पुलिया को लेकर लोगों का संघर्ष लाया रंग

People's struggle over Sanganer culvert for fifteen years brought color at bhilwara पचास गांवों से जुड़ाव, रोजाना पचास हजार से अधिक लोगों की आवाजाही, एक दशक में सौ से अधिक मौतें। इसके बावजूद सांगानेर रोड पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के बावजूद हाईलेबल ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू नहीं सका। शासकीय हालात यह है कि बजट मंजूरी की स्वीकृति भी दो साल बाद इसी सप्ताह जारी हो सकी, जबकि साथ की दो अन्य ओवरब्रिज का निर्माण कार्य तो शुरू भी हो चुका है।