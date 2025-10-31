मेडिकल कॉलेज में पहली काउंसलिंग में पीजी के नहीं मिले छात्र

मेडिकल कॉलेज में अब तक सर्जरी, माइक्रोबायोलॉजी, एनेस्थीसिया, फैमिली मेडिसिन और फिजियोलॉजी विषयों में एमडी या एमएस स्तर के कोर्स संचालित हो रहे थे। इन सभी विषयों में 25 जूनियर रेजिडेंट सीटें स्वीकृत थीं। लेकिन इस वर्ष पहले राउंड की काउंसिलिंग पूरी होने के बाद कॉलेज की सीटें सूची से हटा दी गईं। अब कॉलेज में कोई नए एमबीबीएस डॉक्टर पीजी कोर्स में प्रवेश नहीं ले सकेंगे। वर्तमान में प्रथम और द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत रेजिडेंट्स के नीचे कोई जूनियर रेजिडेंट नहीं रहेगा।