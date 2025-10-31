Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

मेडिकल कॉलेज में पहली काउंसलिंग में पीजी के नहीं मिले छात्र

काउंसलिंग पोर्टल से भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज का नाम गायब

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Oct 31, 2025

PG students not found in medical college

PG students not found in medical college

राजमाता विजयाराजे सिंधिया के नाम पर वर्ष 2018 में शुरू हुए भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज में संचालित 25 पोस्ट ग्रेजुएट सीटें इस सत्र से समाप्त कर दी गई हैं। इस कारण कॉलेज का नाम राजस्थान पीजी काउंसिलिंग पोर्टल से भी गायब हो गया है।

इससे मेडिकल कॉलेज की प्रगति पर फिलहाल ब्रेक लग गए हैं। इसका खामियाजा एमजीएच अस्पताल को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि कॉलेज की प्रिंसिपल वर्षा सिंह का दावा है कि प्रथम काउंसलिंग में कोई भी नहीं आया है, लेकिन दूसरी या तीसरी काउंसलिंग में बच्चे मिलने की संभावना है।

महात्मा गांधी अस्पताल की सेवाओं को झटका

भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज से संबद्ध महात्मा गांधी अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच पीजी रेजिडेंट डॉक्टर अस्पताल की सेवाओं की रीढ़ रहे हैं। इन सीटों के समाप्त होने से अब ऑपरेशन थिएटर, आपातकालीन सेवाएं, वार्ड प्रबंधन और लैब परीक्षणों पर दबाव बढ़ेगा। चिकित्सा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पीजी रेजिडेंट्स की अनुपस्थिति से अस्पताल की सेवा प्रणाली कमजोर होगी।

2018 में मिली थी मान्यता, अब खत्म हुआ कोर्स संचालन

विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज को 2018 में एमसीआई की स्वीकृति के बाद शुरू किया गया था। शुरुआत में ही कॉलेज ने पीजी कोर्स शुरू कर राज्य के नए मेडिकल कॉलेजों में अग्रणी स्थान बनाया था।

स्थिति चिंताजनक

राजस्थान चिकित्सा शिक्षा परिषद के पूर्व सदस्य व एक डॉक्टर ने कहा कि यह स्थिति चिंताजनक है। नए मेडिकल कॉलेजों में पीजी कोर्स की निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है ताकि चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बरकरार रहे। राज्य सरकार को तत्काल हस्तक्षेप कर सीटें पुन: स्वीकृत करानी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो भीलवाड़ा के लिए बड़ा नुकसान होगा।

छात्रों और चिकित्सकों में निराशा का माहौल

कॉलेज के पीजी छात्र व संकाय सदस्य इस निर्णय से खासे निराश हैं। उनका कहना है कि पिछले सात सालों की मेहनत से कॉलेज ने पहचान बनाई थी। अगर पीजी सीटें ही खत्म हो जाएंगी, तो संस्थान की अकादमिक प्रगति रुक जाएगी और एमबीबीएस छात्रों को उच्च अध्ययन का अवसर नहीं मिलेगा।

पांच विषयों में पढ़ाई ठप, जूनियर रेजिडेंट नहीं

मेडिकल कॉलेज में अब तक सर्जरी, माइक्रोबायोलॉजी, एनेस्थीसिया, फैमिली मेडिसिन और फिजियोलॉजी विषयों में एमडी या एमएस स्तर के कोर्स संचालित हो रहे थे। इन सभी विषयों में 25 जूनियर रेजिडेंट सीटें स्वीकृत थीं। लेकिन इस वर्ष पहले राउंड की काउंसिलिंग पूरी होने के बाद कॉलेज की सीटें सूची से हटा दी गईं। अब कॉलेज में कोई नए एमबीबीएस डॉक्टर पीजी कोर्स में प्रवेश नहीं ले सकेंगे। वर्तमान में प्रथम और द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत रेजिडेंट्स के नीचे कोई जूनियर रेजिडेंट नहीं रहेगा।

भीलवाड़ा से पहले अन्य कॉलेज का चयन

छात्र भीलवाड़ा कॉलेज से पहले अन्य कॉलेज का चयन करता है। उसके बाद ही भीलवाड़ा के लिए आवेदन करते हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन तीसरी व चौथी काउंसलिंग में बच्चे मिले थे। इस बार भी पहली काउंसलिंग में बच्चों ने भीलवाड़ा कॉलेज का चयन नहीं किया। अगले माह होने वाली काउंसलिंग में बच्चे आने की संभावना है। कॉलेज का नाम पोर्टल पर है।

वर्षा सिंह. प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 12:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / मेडिकल कॉलेज में पहली काउंसलिंग में पीजी के नहीं मिले छात्र

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में आवेदन अब 1 दिसंबर तक

Applications for the Scooty Scheme can now be made until December 1.
भीलवाड़ा

औद्योगिक नक्शे पर चमकेगा भीलवाड़ा सीमेंट उद्योग को मिलेगा कच्चा माल

Bhilwara cement industry will shine on the industrial map and will get raw material
भीलवाड़ा

सीबीएसई ने 10वीं-12वीं की फाइनल तिथियां जारी की, 17 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं

CBSE releases final dates for Class 10-12 exams; exams to begin from February 17
भीलवाड़ा

बारिश के बीच सर्दी ने दी दस्तक, बंगाल की खाड़ी व पश्चिमी विक्षोभ का असर

Winter arrives amidst rain
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में न्यू ईयर से बदलेगा सफाई सिस्टम, चमकेंगी गलियां और सड़कें, BOT सिस्टम से होगी मॉनिटरिंग

Bhilwara News sanitation system to be implemented January 2026
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.