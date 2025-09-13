खिलाड़ियों की मेहनत पर पानी: चयन सूची पोर्टल पर अपलोड नहीं, आक्रोश

अभिभावकों का कहना है कि विभाग की लापरवाही से बच्चों का भविष्य दांव पर लग है। यह मेहनत और संघर्ष का अपमान है। अगर यही हाल रहा तो आने वाली खेल प्रतिभाएं हतोत्साहित होगी। मामले को लेकर खिलाड़ी व उनके अभिभावक उच्च अधिकारियों से मिलकर शिकायत दर्ज करवाई है। नियमों के अनुसार खिलाड़ियों के नाम पोर्टल पर अपलोड करने का कार्य संस्था प्रधान का है। लेकिन वे किसी कारण से अपलोड नहीं कर सके। ऐसे में खिलाड़ी राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से वंचित हो सकते है। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) राजेन्द्र गग्गड़ का कहना है कि जिन खिलाड़ियों के नाम पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाए, उनके लिए शिक्षा निदेशालय बीकानेर को पत्र लिखकर पोर्टल अनलॉक करने का आग्रह किया है ताकि खिलाड़ियों की सूची अपलोड की जा सके।