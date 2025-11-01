राज्य स्तरीय स्पीड स्केटिंग में खिलाड़ियों ने जीते 15 पदक

Players won 15 medals in state level speed skating.
रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं राजस्थान स्केट एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता में भीलवाड़ा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता का आयोजन एनएमआई स्केट एरीना, चीरवा उदयपुर में हुआ। इसमें प्रदेश के 600 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का सफल संचालन उदयपुर स्केट एसोसिएशन की ओर से किया गया।
भीलवाड़ा स्केट एसोसिएशन के सचिव अंशुल विजयवर्गीय ने बताया कि भीलवाड़ा से 35 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इनमें आरविक मालू ने 1 स्वर्ण व 1 कांस्य पदक, गजेन्द्र सिंह ने 1 स्वर्ण व 2 रजत, दिया अग्रवाल ने 1 रजत व 1 कांस्य, आहान गग्गड़ ने 1 रजत व 1 कांस्य, भाव्या लाहोटी ने 1 रजत व 1 कांस्य, शौर्यव्रत सिंह चौरा ने 2 कांस्य, श्वरा जैन ने 1 कांस्य तथा अनुज मेवाड़ा ने 1 कांस्य पदक जीता। भीलवाड़ा के कई खिलाड़ियों का चयन आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भी हुआ है। विजेता खिलाड़ियों के भीलवाड़ा अने पर उनका भीलवाड़ा स्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश अग्रवाल एवं भाजपा सुभाष मंडल अध्यक्ष ऋतुशेखर शर्मा ने इनका एक समारोह में सम्मान किया।
