पीएम मोदी करेंगे भीलवाड़ा डेयरी के यूएचटी प्लांट का उद्घाटन

PM Modi to inaugurate Bhilwara Dairy's UHT plant
सहकारिता क्षेत्र में भीलवाड़ा एक नया इतिहास रचने जा रहा है। भीलवाड़ा जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ के नवनिर्मित अल्ट्रा हाई टेम्परेचर (यूएचटी) एसेप्टिक पैकेजिंग प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह 11 बजे राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर, पूसा नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। यह प्लांट राजस्थान में 200 एमएल तक की यूएचटी एसेप्टिक पैकेजिंग सुविधा वाला पहला प्लांट होगा, जो प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के लिए नई दिशा साबित होगा।
46.82 करोड़ की लागत से बना अत्याधुनिक प्लांट
भीलवाड़ा डेयरी के प्रबंध संचालक ने बताया कि प्लांट का निर्माण 46.82 करोड़ की लागत से किया। यह परियोजना केंद्र सरकार की डीटीसी (जिका) एनपीडीडी कॉम्पोनेन्ट-बी योजना के तहत, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की तकनीकी सहायता से पूरी की है। यह अत्याधुनिक संयंत्र पूर्णतः स्वचालित और हाइजेनिक तकनीक पर आधारित है। इसमें दूध और उससे बने उत्पादों को यूएचटी प्रक्रिया से उच्च तापमान पर प्रोसेस कर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। प्लांट में बनने वाले उत्पादों की शेल्फ लाइफ छह माह तक रहेगी। प्रारंभिक चरण में 180 एमएल पैकिंग में सरस छाछ, सरस लस्सी और सरस क्रीम उपभोक्ताओं के लिए बाजार में उपलब्ध कराई जाएंगी। भविष्य में अन्य उत्पादों की श्रृंखला भी बढ़ाने की योजना है। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर यानी यूएचटी तकनीक में दूध या उत्पाद को 135 से 150 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कुछ सेकंड तक गर्म किया जाता है। इससे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद एसेप्टिक पैकेजिंग में इसे पैक किया जाता है। इससे उत्पाद लंबे समय तक बिना फ्रिज के सुरक्षित रह सकता है।
डेयरी क्षेत्र में नई दिशा देगा यह प्लांट
यह प्लांट भीलवाड़ा के डेयरी क्षेत्र को नई पहचान देगा। प्रदेश में दुग्ध उत्पादक सहकारिता को इससे सीधा लाभ मिलेगा।
- दिव्यम कपूरिया, प्रबंध संचालक, भीलवाड़ा डेयरी
