पीएम मोदी करेंगे भीलवाड़ा डेयरी के यूएचटी प्लांट का उद्घाटन

भीलवाड़ा डेयरी के प्रबंध संचालक ने बताया कि प्लांट का निर्माण 46.82 करोड़ की लागत से किया। यह परियोजना केंद्र सरकार की डीटीसी (जिका) एनपीडीडी कॉम्पोनेन्ट-बी योजना के तहत, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की तकनीकी सहायता से पूरी की है। यह अत्याधुनिक संयंत्र पूर्णतः स्वचालित और हाइजेनिक तकनीक पर आधारित है। इसमें दूध और उससे बने उत्पादों को यूएचटी प्रक्रिया से उच्च तापमान पर प्रोसेस कर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। प्लांट में बनने वाले उत्पादों की शेल्फ लाइफ छह माह तक रहेगी। प्रारंभिक चरण में 180 एमएल पैकिंग में सरस छाछ, सरस लस्सी और सरस क्रीम उपभोक्ताओं के लिए बाजार में उपलब्ध कराई जाएंगी। भविष्य में अन्य उत्पादों की श्रृंखला भी बढ़ाने की योजना है। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर यानी यूएचटी तकनीक में दूध या उत्पाद को 135 से 150 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कुछ सेकंड तक गर्म किया जाता है। इससे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद एसेप्टिक पैकेजिंग में इसे पैक किया जाता है। इससे उत्पाद लंबे समय तक बिना फ्रिज के सुरक्षित रह सकता है।