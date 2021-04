मैरिज गार्डन पर पुलिस की रहेगी चौकसी

Police will keep vigil on marriage garden जिले में मैरिज गार्डन (विवाह आयोजन स्थल ) अब जिला प्रशासन की निगरानी में रहेंगे। इसके लिए प्रत्येक मैरिज गार्डन पर निगाहें रखने के लिए दो कांस्टेबल व एक शिक्षक की तैनाती होगी। जिला कलक्टर शिवप्रसाद एम नकाते ने यह जानकारी दी।