प्रखर राजस्थान 2.0: अब परखेंगे पढ़ने की रफ्तार, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 19 से होगा ‘रीडिंग टेस्ट’

आमतौर पर लिखित परीक्षाओं से छात्रों की योग्यता जांची जाती है, लेकिन यह पहली बार है जब ओआरएफ के जरिए उनके पढ़ने के प्रवाह पर इतना जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बच्चा तेजी और स्पष्टता से पढ़ पाता है, तो उसकी समझने की क्षमता में स्वतः ही सुधार होता है। इस पांच दिवसीय कार्यक्रम के लिए शिक्षकों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को उनकी कक्षा के स्तर के अनुसार कहानी या अनुच्छेद पढ़ने को दिया जाएगा। शिक्षक स्टॉपवॉच के जरिए यह नोट करेंगे कि विद्यार्थी एक मिनट में कितने शब्द सही पढ़ पा रहा है। इस डेटा के आधार पर आगामी सत्र की शैक्षणिक योजना तैयार की जाएगी।