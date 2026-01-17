17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

प्रखर राजस्थान 2.0: अब परखेंगे पढ़ने की रफ्तार, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 19 से होगा ‘रीडिंग टेस्ट’

- शिक्षा विभाग का नवाचार: मौखिक पठन प्रवाह के आधार पर होगा विद्यार्थियों का समग्र आकलन

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Jan 17, 2026

Prakhar Rajasthan 2.0: Now reading speed will be tested, 'Reading Test' from 19th

Prakhar Rajasthan 2.0: Now reading speed will be tested, 'Reading Test' from 19th

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर को सुधारने और उनमें भाषा के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए शिक्षा विभाग अब एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। 'प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान की सफलता के बाद, अब विद्यार्थियों के मौखिक पठन प्रवाह का जिला स्तरीय आकलन किया जाएगा। यह विशेष अभियान 19 से 23 जनवरी के बीच आयोजित होगा। शिक्षा विभाग के आधिकारिक के अनुसार आकलन का मुख्य उद्देश्य यह जांचना है कि 'प्रखर राजस्थान' के सौ दिवसीय पठन अभियान के बाद विद्यार्थियों की पढ़ने की गति और शुद्धता में कितना सुधार आया है।

खास होगा यह आकलन

आमतौर पर लिखित परीक्षाओं से छात्रों की योग्यता जांची जाती है, लेकिन यह पहली बार है जब ओआरएफ के जरिए उनके पढ़ने के प्रवाह पर इतना जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बच्चा तेजी और स्पष्टता से पढ़ पाता है, तो उसकी समझने की क्षमता में स्वतः ही सुधार होता है। इस पांच दिवसीय कार्यक्रम के लिए शिक्षकों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को उनकी कक्षा के स्तर के अनुसार कहानी या अनुच्छेद पढ़ने को दिया जाएगा। शिक्षक स्टॉपवॉच के जरिए यह नोट करेंगे कि विद्यार्थी एक मिनट में कितने शब्द सही पढ़ पा रहा है। इस डेटा के आधार पर आगामी सत्र की शैक्षणिक योजना तैयार की जाएगी।

अभियान के मुख्य बिंदु

  • -समय सीमा: 19 जनवरी से शुरू होकर 23 जनवरी तक चलेगा।
  • -लक्ष्य: कक्षा वार निर्धारित शब्दों को प्रति मिनट पढ़ने की क्षमता का आकलन।
  • -पिछला आधार: सौ दिन के 'प्रखर राजस्थान 2.0' अभियान में विकसित की गई पढ़ने की आदत को परखना।
  • -डिजिटल ट्रैकिंग: आकलन के परिणामों को विभाग के पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा ताकि कमजोर क्षेत्रों की पहचान हो सके।

ओआरएफ से बदलेगी आदत

विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को खत्म कर उनमें समझ के साथ पढ़ने की आदत विकसित करना हमारा लक्ष्य है। प्रखर राजस्थान अभियान ने एक मजबूत नींव रखी है, अब ओआरएफ के माध्यम से हम उनकी प्रगति का सटीक डेटा जुटाएंगे।

- रामेश्वर जीनगर, सीबीइओ सुवाणा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 10:14 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / प्रखर राजस्थान 2.0: अब परखेंगे पढ़ने की रफ्तार, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 19 से होगा ‘रीडिंग टेस्ट’

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अन्नदाता के पसीने पर बिचौलियों का ‘डाका’

Middlemen 'rob' the sweat of the farmer
भीलवाड़ा

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 23 को ‘मेगा पीटीएम’ और ‘निपुण मेले’ का आयोजन

'Mega PTM' and 'Nipun Mela' to be organised in government schools of the state on 23rd
भीलवाड़ा

Rajasthan Crime: बच्चों की हत्या करने वाली मां को अब हो रहा पछतावा, रो-रोकर बुरा हाल; कोर्ट ने भेजा जेल

Bhilwara-Crime-News
भीलवाड़ा

Crime : टेंट गाड़ने वाली कील को मां ने दोनों बच्चों के गले में पिरोकर मार दिया, वजह बताई तो हिल गई पुलिस

भीलवाड़ा

सरकारी स्कूल की टाट-पट्टी से आइआइटी के सफर तक, बजट भरेगा शिक्षा की ‘उम्मीदों वाली उड़ान’

From the humble mats of government schools to the hallowed halls of IITs, the budget will fuel the 'aspirational flight' of education.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.