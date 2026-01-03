प्री-डीएलएड का क्रेज ठंडा, डेढ़ लाख आवेदन घटे, आवेदन तिथि 31 तक बढ़ाई

विश्वविद्यालय ने इस बार शिक्षा सत्र को समय पर लाने के लिए 2 दिसंबर से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी थी। 31 दिसंबर तक सिर्फ 4.50 लाख आवेदन ही आ पाए। हालांकि 30 दिसंबर को एक ही दिन में 54 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन कर डाले, जिससे अंतिम दिनों में हलचल जरूर दिखी, लेकिन कुल आंकड़ा पिछले सत्र तक नहीं पहुंच पाया। अधिकारियों के अनुसार इस बार 12वीं बोर्ड परीक्षा से पहले आवेदन शुरू होने के कारण बोर्ड परीक्षार्थियों की भागीदारी कम रही, जबकि अधिकांश आवेदन सीनियर सेकंडरी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की ओर से आए हैं।