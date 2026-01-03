प्री-डीएलएड का क्रेज ठंडा, डेढ़ लाख आवेदन घटे, आवेदन तिथि 31 तक बढ़ाई

The craze for Pre-D.El.Ed has cooled down, with a decrease of 1.5 lakh applications.
प्रदेश के 377 डीएलएड कॉलेजों में 25,970 सीटों पर प्रवेश के लिए होने वाली प्री-डीएलएड परीक्षा का क्रेज इस बार ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। अब तक केवल करीब 4.50 लाख आवेदन ही आए हैं, जबकि पिछले सत्र में करीब 6 लाख आवेदन भरे गए थे। यानी इस बार डेढ़ लाख से ज्यादा आवेदन कम होने से नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी तक बढ़ा दी है।
विश्वविद्यालय ने इस बार शिक्षा सत्र को समय पर लाने के लिए 2 दिसंबर से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी थी। 31 दिसंबर तक सिर्फ 4.50 लाख आवेदन ही आ पाए। हालांकि 30 दिसंबर को एक ही दिन में 54 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन कर डाले, जिससे अंतिम दिनों में हलचल जरूर दिखी, लेकिन कुल आंकड़ा पिछले सत्र तक नहीं पहुंच पाया। अधिकारियों के अनुसार इस बार 12वीं बोर्ड परीक्षा से पहले आवेदन शुरू होने के कारण बोर्ड परीक्षार्थियों की भागीदारी कम रही, जबकि अधिकांश आवेदन सीनियर सेकंडरी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की ओर से आए हैं।
प्रदेश में डीएलएड के 377 कॉलेजों में 25,970 सीटें उपलब्ध हैं, लेकिन अपेक्षित संख्या में आवेदन न आने से प्रवेश प्रक्रिया पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इसी कारण विश्वविद्यालय ने आवेदन की तारीख बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी है, ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकें।
इसलिए घटा क्रेज
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग