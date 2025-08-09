हड़ताल के बीच दोगुनी हुई कीमत, चोरी-छिपे हो रही क्रेशर गिट्टी की सप्लाई

शहर में गिट्टी को लेकर भारी किल्लत चल रही है। लोग कालाबाजारी कर रहे है। रात में बजरी की तरह गिट्टी भी डाली जा रही है। एक गिट्टी का ट्रैक्टर आम दिनों में तीन हजार रुपए में खाली होती है। उसकी शुक्रवारकको कीमत पांच हजार रुपए पहुंच गई। मिलर के भी 30 हजार के स्थान 35 से 40 हजार रुपए लिए जा रहे है। भीलवाड़ा क्रेशर एवं चुनाई पत्थर संघ अध्यक्ष अनिल कुमार सोनी का कहना है कि संगठन के सभी क्रेशर व खदाने बंद है। जहां से किसी तरह का उत्पादन एवं माल का लदान नहीं हो रहा है। अगर गिट्टी का कोई ट्रैक्टर शहर में खाली हुआ है तो वह किसी अवैध क्रेशर से आया होगा। खान विभाग के अधिकारियों को बिना टीपी वाले ट्रैक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।