राज्य स्तरीय समान परीक्षा के लिए निजी विद्यालयों से लिया जाएगा 30 रुपए प्रति छात्र परीक्षा शुल्क

Private schools will be charged an examination fee of Rs 30 per student for the state-level common examination.
शिक्षा विभाग ने शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए राज्य स्तरीय समान परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेश जारी कर बताया कि इस वर्ष भी पिछले सत्र की भांति राज्य स्तरीय समान परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। निदेशक जाट ने कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों से 30 रुपए प्रति छात्र परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। सभी निजी विद्यालयों को यह शुल्क एसबीआई कलेक्ट पोर्टल के माध्यम से जमा करवाना होगा। इसके लिए विभाग की ओर से लिंक उपलब्ध कराया गया है।
आदेश के अनुसार प्रत्येक निजी विद्यालय को परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद रसीद की प्रति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को छात्र संख्या एवं विषयवार विवरण सहित भेजनी होगी। विद्यालयों को एक प्रति अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिलेवार प्राप्त राशि का समेकित विवरण एवं विद्यालयवार सूचना पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर को विभाग की ओर से निर्धारित तिथि तक ई-मेल आईडी पर भेजना अनिवार्य किया गया है। निदेशक जाट ने स्पष्ट किया कि यह कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाए ताकि परीक्षा आयोजन में किसी प्रकार की देरी न हो।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग