राज्य स्तरीय समान परीक्षा के लिए निजी विद्यालयों से लिया जाएगा 30 रुपए प्रति छात्र परीक्षा शुल्क

आदेश के अनुसार प्रत्येक निजी विद्यालय को परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद रसीद की प्रति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को छात्र संख्या एवं विषयवार विवरण सहित भेजनी होगी। विद्यालयों को एक प्रति अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिलेवार प्राप्त राशि का समेकित विवरण एवं विद्यालयवार सूचना पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर को विभाग की ओर से निर्धारित तिथि तक ई-मेल आईडी पर भेजना अनिवार्य किया गया है। निदेशक जाट ने स्पष्ट किया कि यह कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाए ताकि परीक्षा आयोजन में किसी प्रकार की देरी न हो।