व्यापारिक समन्वयता के आगे झुके प्रोसेस हाउस संचालक

भीलवाड़ा प्रोसेस हाउस संचालकों ने शुक्रवार सुबह 2 प्रतिशत हैंडलिंग शुल्क वापस लेने का बड़ा निर्णय लिया। चार दिनों से चल रहे व्यापारी व प्रोसेस हाउस विवाद का पटाक्षेप हो गया। प्रोसेस हाउस संचालकों ने कहा कि यह शुल्क किसी अतिरिक्त लाभ के लिए नहीं, बल्कि केवल बढ़ते अप्रत्यक्ष व्ययों की क्षतिपूर्ति के लिए लगाया गया था। वहीं व्यापारियों ने भरोसा दिलाया कि समस्याओं का समाधान आपसी सहमति से तय समय में किया जाएगा।