शिक्षा विभाग में ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा : अब दफ्तरों में सिर्फ देशी सामान होगा इस्तेमाल

शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में विनिर्माण क्षेत्र के विकास और आर्थिक प्रगति को गति देने के लिए मेक इन इंडिया की परिकल्पना की थी। इसी दिशा में शिक्षा विभाग ने कदम उठाते हुए सभी कार्यालयों को निर्देशित किया है कि अपने यहां उपयोग होने वाली सभी सामग्री चाहे वह स्टेशनरी हो, फर्नीचर हो, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हों या अन्य उपभोग की वस्तुएं। सभी भारत निर्मित ही खरीदी और इस्तेमाल की जाएं।