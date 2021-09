भीलवाड़ा की सड़कों पर जनप्रतिनिधियों को आया गुस्सा...

Public representatives got angry on the streets of Bhilwara... भीलवाड़ा जिले में सड़कों की हालत खस्ताहाल है, शुक्र है इस बार बारिश जमकर नहीं बरसी वरना ग्रामीण अंचल के हालात क्या होते यह नहीं कहा जा सकता। जिला परिषद की बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित साधारण सभा में विधायकों, जिला परिषद सदस्य व प्रधानों ने यह पीड़ा जताई।