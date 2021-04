दोपहर 12 बजे बाद पम्प निजी वाहनों के लिए बंद

शहर एवं जिले में कफ्र्यू के दौरान निजी हलके वाहनों के लिए पेट्रोल पम्प सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुला रहेगा। इस दौरान निजी कार, जीप व दुपहिया वाहनों में ही पेट्रोल व डीजल भरवाया जा सकेगा।