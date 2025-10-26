भीलवाड़ा में एक नवबर से शुरू होगी मूंग-मूंगफली की खरीद

राजफेड के माध्यम से होने वाली खरीद के लिए मूंग का समर्थन मूल्य 8768 रुपए, उड़द 7800 और मूंगफली का 7263 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। समर्थन मूल्य पर उपज खरीदने से बारिश से नुकसान की मार झेल चुके किसानों को आर्थिक रूप से फायदा होगा। समर्थन मूल्य पर खरीद होने से जिले में हजारों किसान अपनी उपज बेच सकेंगे। हालांकि जिले के कई किसानों ने अपनी उपज को मंडी में बेच चुके हैं।