भीलवाड़ा में एक नवबर से शुरू होगी मूंग-मूंगफली की खरीद

Purchase of groundnut and peanuts will start from November 1 in Bhilwara.
भीलवाड़ा जिले के हजारों किसानों के लिए राहत की खबर है। जिले में एक नवंबर से समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द और मूंगफली की खरीद शुरू होगी। समर्थन मूल्य पर मूंग और मूंगफली बेचने के लिए किसानों का ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है। जिले में 13 क्रय विक्रय सहकारी समितियां तथा 23 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में खरीद होगी।
समर्थन मूल्य घोषित
राजफेड के माध्यम से होने वाली खरीद के लिए मूंग का समर्थन मूल्य 8768 रुपए, उड़द 7800 और मूंगफली का 7263 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। समर्थन मूल्य पर उपज खरीदने से बारिश से नुकसान की मार झेल चुके किसानों को आर्थिक रूप से फायदा होगा। समर्थन मूल्य पर खरीद होने से जिले में हजारों किसान अपनी उपज बेच सकेंगे। हालांकि जिले के कई किसानों ने अपनी उपज को मंडी में बेच चुके हैं।
किसान खुद कर सकेंगे पंजीयन
जिले में समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए किसान आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमाबंदी आदि दस्तावेजों के लिए पंजीयन करवा सकेंगे। किसान स्वयं के मोबाइल या ई-मित्र के माध्यम से भी ऑनलाइन पंजीयन करवा सकेंगे। सहकारिता विभाग के अनुसार खरीद केवल गुणवत्ता के मानकों पर खरी उतरने वाली फसल की ही होगी।
एक नवंबर से होगी खरीद
समर्थन मूल्य पर मूंग, उडद और मूंगफली की खरीद के लिए तैयारियां की जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो चुका है। काश्तकार अपना पंजीयन करवा सकते हैं। एक नवंबर से खरीद शुरू होगी। इसके लिए खरीद केंद्र का चयन किया जा रहा है। मूंगफली खरीद के लिए तीन सेंटर बनाए गए है। इनमें भीलवाड़ा. मांडलगढ़ तथा बिजौलियां शामिल हैं।
अरविन्द ओझा, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां
