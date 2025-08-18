हरियालो राजस्थान में हरी सच्चाई पर सवाल, 57 प्रतिशत पौधे बिना जियोटैग, दावे पर छाया संदेह

राज्य सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान में पौधे लगाने के आंकड़े हरे-भरे दिख रहे हैं, लेकिन जियो टैगिंग के मामले में तस्वीर धुंधली है। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 66,853 विद्यालयों में 5 करोड़ 24 लाख 10 हजार पौधे लगाने का दावा किया गया है। इनमें से अब तक केवल 2 करोड़ 13 लाख 68 हजार पौधों का ही जियोटैग हो पाया है, जबकि 2 करोड़ 99 लाख 41 हजार पौधे बिना टैग के हैं। यानी, कुल पौधों में से 57% की लोकेशन व अस्तित्व का कोई डिजिटल सबूत नहीं है। ऐसे में अभियान की सफलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।