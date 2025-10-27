भीलवाड़ा में रबी सीजन की रफ्तार तेज, सरसों की 70 व चने की 40 प्रतिशत बुवाई, गेहूं में अभी सुस्ती

भीलवाड़ा जिले में रबी सीजन की बुवाई तेजी पकड़ चुकी है। अब तक सरसों की 70 प्रतिशत और चने की करीब 40 प्रतिशत बुवाई पूरी हो चुकी है। हालांकि गेहूं की बुवाई अभी शुरुआती चरण में है और अब तक महज एक हजार हैक्टेयर में ही की जा सकी है। इसके पीछे मुख्य कारण बीज का नहीं होना है। कृषि विभाग ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से सभी उर्वरक एवं पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन किसान मिट्टी की जांच कराए बिना ही बुवाई कर रहे हैं। इससे उर्वरकों का असंतुलित उपयोग बढ़ता जा रहा है।