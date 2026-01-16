16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

खुशखबरी: राजस्थान शिक्षा विभाग में प्रमोशन की राह खुली, 31 मार्च तक सभी कैडर की DPC करने के आदेश जारी

राजस्थान शिक्षा विभाग में पदोन्नति का इंतजार कर रहे शिक्षकों और अधिकारियों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने सभी संवर्गों की डीपीसी 31 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Arvind Rao

Jan 16, 2026

Rajasthan Education Department clears promotion

Rajasthan Education Department clears promotion (Patrika File Photo)

Rajasthan Education Department: भीलवाड़ा: राजस्थान शिक्षा विभाग में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हजारों शिक्षकों और अधिकारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने विभाग के विभिन्न संवर्गों (कैडर्स) की विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकों को समयबद्ध तरीके से आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं।

शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अब 31 मार्च 2026 तक सभी संवर्गों की डीपीसी प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से संपन्न करना होगा। सरकार ने उच्च पदों पर अटकी नियुक्तियों को लेकर विशेष गंभीरता दिखाई है।

क्या है आदेश में?

आदेश में स्पष्ट किया है कि जिला शिक्षा अधिकारी और उससे उच्च पदों की जितनी भी बकाया डीपीसी हैं, उन्हें इसी महीने यानी 31 जनवरी तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। इससे विभाग के प्रशासनिक ढांचे में खाली पड़े उच्च पदों को भरने में तेजी आएगी।

इन पदों पर मिलेगा प्रमोशन का लाभ

इस आदेश के दायरे में शिक्षा विभाग के लगभग सभी महत्वपूर्ण पद शामिल किए गए हैं। इसमें संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य एवं उप प्रधानाचार्य, व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी शिक्षक और मंत्रालयिक संवर्ग।

निर्धारित प्रारूप में देनी होगी जानकारी

सरकार ने केवल आदेश ही नहीं दिए हैं, बल्कि काम की निगरानी भी शुरू कर दी है। निदेशालय से वर्तमान में चल रही डीपीसी की अद्यतन स्थिति एक निर्धारित प्रारूप में मांगी गई है।

इसमें पद का नाम, बकाया की स्थिति, वरिष्ठता सूची की स्थिति और यदि डीपीसी नहीं हो पा रही है, तो उसका ठोस कारण स्पष्ट करने को कहा गया है। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेश अध्यक्ष नीरज शर्मा का कहना है कि सरकार के इस आदेश से हजारों शिक्षकों को पदोन्नति मिलेगी।

ये भी पढ़ें

JLF 2026: जयपुर की अर्थव्यवस्था को 100 करोड़ रुपए तक फायदे की उम्‍मीद, पर्यटन और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा
जयपुर
Jaipur Literature Festival 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 05:52 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / खुशखबरी: राजस्थान शिक्षा विभाग में प्रमोशन की राह खुली, 31 मार्च तक सभी कैडर की DPC करने के आदेश जारी

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

डिग्रियां भारी, हाथ खाली; क्या ‘बजट-2026’ युवाओं के लिए लाएगा नौकरियों की दिवाली

Degrees are heavy, hands are empty; will Budget 2026 bring a Diwali of jobs for the youth?
भीलवाड़ा

शिक्षा विभाग की ‘मेहरबानी’, कार्यकाल खत्म फिर भी कुर्सियों पर जमे एसीबीईओ द्वितीय

Education department's 'kindness', tenure over, ACBEO II still holds the chair
भीलवाड़ा

देश की डिजिटल कुंडली बनाने को तैयार भीलवाड़ा, जनगणना 2027 का रोडमैप जारी

Bhilwara ready to create digital horoscope of the country, roadmap for Census 2027 released
भीलवाड़ा

पहाड़ियों के कत्लेआम की खबर पर जागा प्रशासन, खनिज विभाग ने नगर पालिका और वन विभाग को थमाया नोटिस

The administration woke up to the news of the massacre in the hills.
भीलवाड़ा

आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, प्रमादी के जीवन में सुख-सुकून नहीं

Laziness is man's biggest enemy; there is no happiness or peace in the life of a careless person.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.