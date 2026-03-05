राजस्थान: बालिका सैनिक स्कूल चयन परीक्षा 8 मार्च को, आधार कार्ड बिना नहीं मिलेगा प्रवेश

Girls Sainik School Selection Test on March 8
प्रदेश में बालिकाओं को सैन्य शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली बालिका सैनिक स्कूल चयन परीक्षा 8 मार्च को होगी। परीक्षा सुबह 11बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। परीक्षा की निगरानी के लिए विभाग ने बीकानेर मुख्यालय पर एक विशेष कंट्रोल रूम का गठन किया है। इसमें सहायक निदेशक से लेकर सहायक कर्मचारी तक 14 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है।
विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार प्रश्न पत्र द्विभाषीय हिंदी व अंग्रेजी में होगा। कुल 100 अंकों के इस पेपर में हिन्दी, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन और गणित के 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित है, जबकि परीक्षार्थियों के लिए राहत की बात यह है कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
परीक्षार्थियों को अपने प्रवेश पत्र के साथ आधार कार्ड या विद्यालय की आईडी लाना अनिवार्य होगा। इसके बिना केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ओएमआर शीट भरने के लिए केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग मान्य होगा।
यह परीक्षा गुलमंडी स्थित बालिका विद्यालय में होगी। इसके लिए पूरे जिले में एक ही सेंटर बनाया गया है। इस परीक्षा के लिए 200 से अधिक बालिकाओं ने पंजीयन करवाया है। प्रदेश में दो जिलो में बालिका सैनिक स्कूल खोली गई हैं।
