राजे बोली, दो साल बाद फिर बनेगी अपनी सरकार

Raje said, after two years, his government will be formed again at bhilwara भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुधंरा राजे अपनी देवदर्शन और सामाजिक यात्रा के तहत गुरुवार को जिले के अमरवासी, गोवर्धनपुरा व भीलवाड़ा शहर में पहुंची। यहां आयोजित उन्होंने कहा कि बस अब जो है वह, दो साल में निपट जाएगा, दो साल बाद फिर अपनी सरकार आएगी।

भीलवाड़ा Published: November 26, 2021 11:06:46 am

Raje said, after two years, his government will be formed again

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें