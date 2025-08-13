राखी बांध वृक्ष संरक्षण का संकल्प

महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय बापूनगर में इस बार राखी महोत्सव का नजारा कुछ अलग ही रहा। यहां बच्चों ने राखी सिर्फ भाइयों को नहीं, बल्कि अपने-अपने लगाए हुए वृक्षों को बांधी और उन्हें सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। यह अनूठा आयोजन ‘हर घर तिरंगा’ अभियान और हरियालो राजस्थान के संदेश के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल भारतीय त्योहारों के महत्व को समझाना था, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देना था। बच्चों ने राखी बांधते समय वृक्षों की रक्षा की शपथ ली। विद्यालय की प्रभारी सारिका चतुर्वेदी ने बताया कि प्रदेश में पहली बार राखी महोत्सव को इस तरह से पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़ा गया है। कार्यक्रम के तहत कक्षा 6, 7 और 8 के बीच ‘हर घर तिरंगा’ रंगोली प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें कक्षा 6 के समूह को प्रथम स्थान मिला। राखी महोत्सव को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा गया। प्रत्येक छात्र ने अपने वृक्ष को राखी बांधी। वृक्ष सुरक्षा का संकल्प लिया गया।