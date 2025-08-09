रक्षाबंधन: भीलवाड़ा में बरसा बहनों का प्यार….10 करोड़ के कारोबार से बाजार गुलजार

भाई-बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व इस बार भीलवाड़ा के बाजारों में खुशियों और रौनक का संदेश लेकर आया। पर्व से एक दिन पहले शुक्रवार को पूरे दिन जमकर खरीदारी हुई। बहनों ने भाइयों की कलाई सजाने के लिए राखियां खरीदी। मिठाई, गिफ्ट, पूजा सामग्री और नारियल की भी खूब बिक्री हुई। अनुमान है कि शहर में करीब 10 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। इनमें राखियां, मोबाइल, सोने-चांदी की राखी, कपड़े व गिफ्ट आइटम शामिल है। देर रात तक बाजार में खरीदारी का दौर चलता रहा। शनिवार को रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा। इस बार भद्रा नहीं होने के कारण पूरे दिन भाई की कलाई सजाई जा सकेगी।