भीलवाड़ा

हमारा विद्यालय-हमारा स्वाभिमान अभियान के पोस्टर का विमोचन

यह अभियान 1 सितंबर को देश भर के 5 लाख से अधिक विद्यालयों में एक साथ आयोजित होगा

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 20, 2025

हमारा विद्यालय- हमारा स्वाभिमान” अभियान के पोस्टर का विमोचन जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधु व अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी कैलाशचंद्र सुथार ने किया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से संचालित यह अभियान 1 सितंबर को देश भर के 5 लाख से अधिक विद्यालयों में एक साथ आयोजित होगा। इस दिन शिक्षक और विद्यार्थी सामूहिक रूप से पांच संकल्प लेंगे। इनमें विद्यालय को स्वच्छ और प्रेरणादायी बनाए रखना, एकत्व और भाइचारे की भावना को सुदृढ़ करना, अनुशासन एवं राष्ट्रप्रेम को जीवन का आधार बनाना, समाज-विद्यालय संबंधों को मजबूत करना तथा अध्ययन-अध्यापन को उत्कृष्ट बनाना शामिल हैं। प्रदेश महिला उपाध्यक्ष सुषमा बिश्नोई ने बताया कि विद्यालय केवल ज्ञान के केंद्र नहीं हैं, बल्कि संस्कार और राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला भी हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह अभियान विद्यार्थियों और शिक्षकों में आत्मीयता और स्वाभिमान की भावना को और प्रगाढ़ करेगा। पोस्टर विमोचन के दौरान जिला मंत्री सुरेश बड़वा, जिला कोषाध्यक्ष बनवारी लाल काबरा, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, शहर अध्यक्ष बसंत पोरवाल, मांडल उप शाखा मंत्री ईश्वर सिंह, राजेश सोमानी, शिवप्रकाश टांक उपस्थित थे।

Published on:

20 Aug 2025 09:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / हमारा विद्यालय-हमारा स्वाभिमान अभियान के पोस्टर का विमोचन

