शिक्षकों को राहत : एसआइआर में नहीं लगेगी ड्यूटी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान रौनक बैरागी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर) को आदेश जारी किए हैं। निर्देशों में स्पष्ट किया है कि वर्तमान में प्रदेश के स्कूलों में अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में शिक्षकों को बीएलओ की सहायता में लगाने से स्कूलों का शिक्षण कार्य बाधित हो रहा था। इसी कारण जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा गया है कि सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति अन्य विभागों से की जाए और शिक्षकों को यथासंभव इससे मुक्त रखा जाए।