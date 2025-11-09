अनुसंधान अधिकारी सोनगरा ने किया सेमुमा व राजेंद्र मार्ग विद्यालय का निरीक्षण

निरीक्षण के बाद सोनगरा ने कहा कि सेमुमा बालिका विद्यालय और राजेंद्र मार्ग विद्यालय की व्यवस्थाएं अत्यंत स्तरीय हैं और ये किसी भी निजी विद्यालय से कम नहीं हैं। उन्होंने बताया कि सेमुमा विद्यालय में 3200 से अधिक छात्राओं का नामांकन होना विभाग के लिए गर्व की बात है। विद्यालय के शैक्षणिक परिणाम, खेलकूद और सह-पाठयक्रम गतिविधियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि ये विद्यालय राज्य के लिए “मॉडल विद्यालय” के रूप में उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।