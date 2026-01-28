28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

Rajasthan: नदियों से बजरी खनन पर हाईकोर्ट सख्त, नई गाइडलाइन तय, मंजूरी से पहले रिप्लेनिशमेंट स्टडी अनिवार्य

राजस्थान में नदियों में हो रहे अंधाधुंध बजरी खनन पर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में नदी से बजरी निकालने की अनुमति देने से पहले (रिप्लेनिशमेंट स्टडी) प्रक्रिया का अध्ययन करना अनिवार्य होगा।

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Anand Prakash Yadav

Jan 28, 2026

राजस्थान हाईकोर्ट ,पत्रिका फाइल फोटो

राजस्थान हाईकोर्ट ,पत्रिका फाइल फोटो

राजस्थान में नदियों में हो रहे अंधाधुंध बजरी खनन पर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में नदी से बजरी निकालने की अनुमति देने से पहले (रिप्लेनिशमेंट स्टडी) प्रक्रिया का अध्ययन करना अनिवार्य होगा।

कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि जिस तरह जंगलों को बचाने के लिए पेड़ों की कटाई से पहले उनकी ग्रोथ रेट मापना जरूरी है। उसी तरह नदियों का प्राकृतिक संतुलन जरूरी है कि रेत की भरपाई किस रफ़्तार से हो रही है। कोर्ट ने स्वीकार किया कि निर्माण कार्यों के लिए रेत एक जरूरी संसाधन है और इस पर पूरी तरह बैन लगाना व्यावहारिक नहीं है।

नीलामी सुप्रीम कोर्ट की सीईसी रिपोर्ट के अनुसार

हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि भविष्य होने वाली नीलामी सुप्रीम कोर्ट की सीईसी रिपोर्ट के अनुसार ही होगी। इसके तहत पूरे लीज एरिया को 5 सालाना ब्लॉक में बांटना होगा। एक साल में केवल एक ब्लॉक से ही बजरी निकाली जा सकेगी। बाकी 4 ब्लॉक को अगले 4 सालों के लिए खाली छोड़ना होगा ताकि कुदरती रूप से बजरी जमा हो सके। यह नियम 100 हेक्टेयर से कम के छोटे प्लॉट पर भी लागू होगा।

इन ब्लॉक पर लगी रोक

खनिज विभाग के नीलाम 34 बजरी के ब्लॉक में से 31 को रद्द किया है। इनमें बीजे 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 तथा बीजे 42 नंबर का शामिल है। यह ब्लॉक बनास नदीं में है।
कोठारी नदी के तीन ब्लॉक बीजे 43, 44 व 47 जो मांडल क्षेत्र में आते हैं उन पर कोई निर्णय नहीं किया है। इसमें दो ब्लॉक राजनेता के है। बिजौलियां क्षेत्र में बीजे 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 तथा बीजे 19 ब्लॉक शामिल है। इन सभी को रद्द कर दिए गए हैं।

अफसरों के नाम लेकर की निंदा

अदालत ने खनन विभाग के चार वरिष्ठ अधिकारियों अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर, अविनाश कुलदीप, आलोक जैन और अधीक्षण खनन अभियंता एनएस. शक्तावत के खिलाफ नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि इन अधिकारियों ने जानबूझकर गुमराह करने वाली रिपोर्ट पेश की ताकि 100 हेक्टेयर से कम के भूखंडों को नियमों से बाहर रखा जा सके। भीलवाड़ा की 46 लीज को रद्द किया है। सभी ठेकेदारों को बिना ब्याज राशि लौटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अगले 4 महीने में नया प्लान बनाकर पेश करना होगा, तब तक इन क्षेत्रों में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

अफसरों को लगाई कड़ी फटकार

कोर्ट ने साफ किया कि राज्य सरकार और खनन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का मजाक बनाया है, जो पर्यावरण की सुरक्षा और रिप्लेनिशमेंट स्टडी के लिए दिए गए थे। न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारियों का अड़ियल रवैया न केवल अदालत की अवमानना है, बल्कि नदियों के अस्तित्व को खत्म करने की एक खुली कोशिश है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव में लग सकता अडंगा, जानिए क्या है वजह?
जयपुर
Rajasthan Panchayat and local body elections may face obstacles as OBC Reservation commission report is delayed

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Jan 2026 09:31 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Rajasthan: नदियों से बजरी खनन पर हाईकोर्ट सख्त, नई गाइडलाइन तय, मंजूरी से पहले रिप्लेनिशमेंट स्टडी अनिवार्य

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नदियों से बजरी निकालने के लिए एक लीज के अब बनाने होंगे 5 ब्लॉक

To extract gravel from rivers, a lease will now have to be divided into 5 blocks.
भीलवाड़ा

बनास का सीना छलनी करने वालों पर भारी पड़ी ‘खाकी’, घेराबंदी देख वाहन छोड़ भागे माफिया

The 'khaki' uniform proved too strong for those who desecrated the Banas river.
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा जिला परिषद का नया स्वरूप: अब 45 वार्डों की होगी सरकार

Bhilwara District Council's new structure: The government will now consist of 45 wards.
भीलवाड़ा

एनजीटी के डंडे से कोटड़ी तालाब की पाल पर चला प्रशासन का पीला पंजा

Due to the stick of NGT, the yellow paw was used on the embankment of Kotdi pond.
भीलवाड़ा

सरकारी स्कूलों में अब नन्हे कदम, खेल-खेल में संवरेगा भविष्य

Now little steps in government schools, future will be brightened through play and play
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.