Rising thefts in Bhilwara एक घंटे में घर साफ, बारह तोला सोना और छह हजार पार

Rising thefts in Bhilwara रायला क्षेत्र के बेरा गांव में सोमवार दिनदहाड़े एक मकान में चोरी की वारदात हुई। एक घंटे के भीतर सूने मकान का ताला तोड़कर चोर बारह तोला सोने के तथा छह हजार रुपए की नकदी पार कर ले गए। इसका पता चलने पर ग्रामीणों में रोष फैल गया। थाने में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस चोरों का पता कर रही है। इसके लिए क्षेत्र के मोबाइल कॉल डिटेल और टावर की लोकेशन निकाली जा रही है।

House cleaned in one hour, twelve tola gold and six thousand crossed