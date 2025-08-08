भीलवाड़ा में प्रोसेस हाउसों पर आरपीसीबी की सर्जिकल स्ट्राइक

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (आरपीसीबी) की टीम ने बुधवार रात से गुरुवार सुबह तक चित्तौड़गढ़ रोड स्थित प्रोसेस हाउस इकाइयों और औद्योगिक क्षेत्रों पर सख्त कार्रवाई करते हुए औचक निरीक्षण किया। यह कार्रवाई रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक चली, जिसमें कई चौंकाने वाले मामले सामने आए।