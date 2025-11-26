हिंद की चादर श्रीगुरु तेग बहादुर को नमन: 350वां शहीदी दिवस मनाया

हिंदुस्तान में जब क्रूर मुगल शासक औरंगजेब जबरन धर्म परिवर्तन करा रहा था, तब सन् 1675 में हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए श्री गुरु तेग बहादुर ने दिल्ली के चांदनी चौक में अपनी शहादत दी थी। उनकी शहादत की याद में आज भी दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब सुशोभित है। गुरु तेग बहादुर साहिब के साथ उनके प्यारे सिख भाई सतीदास, भाई मतिदास, और भाई दयाला को भी असहनीय यातनाएं देकर शहीद किया गया था। इन्हें इस मौके पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया। भीलवाड़ा में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय संगत, सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित थे, जिन्होंने गुरु साहिब को श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।