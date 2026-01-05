संजय सरीन मेमोरियल हॉकी: खिलाड़ियों का स्टिक वर्क देख थमी सांसे, आज होगा ‘खिताबी’ मुकाबला

Spectators were left breathless by the players' stick work; the "title" match will be held today.
भीलवाड़ा के प्रताप नगर स्कूल मैदान पर खेली जा रही संजय सरीन मेमोरियल भीलवाड़ा हॉकी प्रतियोगिता अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन रविवार को तीनों वर्गों के सेमीफाइनल मुकाबलों में खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला। गोल करने की होड़ और स्टिक वर्क के कमाल के बीच अब फाइनल की टीमें तय हो गई हैं। सोमवार को तीनों वर्गों के खिताबी मुकाबले खेले जाएंगे, जिसको लेकर खेल प्रेमियों में भारी उत्साह है।
आयोजन सचिव अजीत जैन ने बताया कि रविवार को सेमीफाइनल मैचों में खिलाड़ियों का प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर का रहा। सीनियर वर्ग में मोहित इंदौरिया और हरियाणा के अमित की जुगलबंदी ने दर्शकों की तालियां बटोरीं। जूनियर वर्ग में सोनू यादव, मुरली, रजत गाडरी और शिवम सिंह ने अपनी फुर्ती से 'मैन ऑफ द मैच' के खिताब अपने नाम किए। सब-जूनियर वर्ग में कुशल पाल, कृष्णा, प्रिंस मीराया, करिश्मा यादव और अनिरुद्ध गर्ग का खेल भविष्य की नई उम्मीदें जगा गया।
मैदान पर मौजूद भीलवाड़ा हॉकी अकादमी के यशपाल सिंह, गोपाल राज पारीक और राइट चॉइस स्कूल के प्रिंसिपल महेश राठौर ने नन्हे खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाया।
