संजय सरीन मेमोरियल हॉकी: खिलाड़ियों का स्टिक वर्क देख थमी सांसे, आज होगा ‘खिताबी’ मुकाबला

भीलवाड़ा के प्रताप नगर स्कूल मैदान पर खेली जा रही संजय सरीन मेमोरियल भीलवाड़ा हॉकी प्रतियोगिता अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन रविवार को तीनों वर्गों के सेमीफाइनल मुकाबलों में खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला। गोल करने की होड़ और स्टिक वर्क के कमाल के बीच अब फाइनल की टीमें तय हो गई हैं। सोमवार को तीनों वर्गों के खिताबी मुकाबले खेले जाएंगे, जिसको लेकर खेल प्रेमियों में भारी उत्साह है।