5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

संजय सरीन मेमोरियल हॉकी: खिलाड़ियों का स्टिक वर्क देख थमी सांसे, आज होगा ‘खिताबी’ मुकाबला

संजय सरीन मेमोरियल हॉकी

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Jan 05, 2026

Spectators were left breathless by the players' stick work; the "title" match will be held today.

Spectators were left breathless by the players' stick work; the "title" match will be held today.

भीलवाड़ा के प्रताप नगर स्कूल मैदान पर खेली जा रही संजय सरीन मेमोरियल भीलवाड़ा हॉकी प्रतियोगिता अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन रविवार को तीनों वर्गों के सेमीफाइनल मुकाबलों में खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला। गोल करने की होड़ और स्टिक वर्क के कमाल के बीच अब फाइनल की टीमें तय हो गई हैं। सोमवार को तीनों वर्गों के खिताबी मुकाबले खेले जाएंगे, जिसको लेकर खेल प्रेमियों में भारी उत्साह है।

मैदान के 'मैजिक': इन सितारों ने जीता दिल

आयोजन सचिव अजीत जैन ने बताया कि रविवार को सेमीफाइनल मैचों में खिलाड़ियों का प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर का रहा। सीनियर वर्ग में मोहित इंदौरिया और हरियाणा के अमित की जुगलबंदी ने दर्शकों की तालियां बटोरीं। जूनियर वर्ग में सोनू यादव, मुरली, रजत गाडरी और शिवम सिंह ने अपनी फुर्ती से 'मैन ऑफ द मैच' के खिताब अपने नाम किए। सब-जूनियर वर्ग में कुशल पाल, कृष्णा, प्रिंस मीराया, करिश्मा यादव और अनिरुद्ध गर्ग का खेल भविष्य की नई उम्मीदें जगा गया।

उत्साहवर्धन: दिग्गजों ने थपथपाई पीठ

मैदान पर मौजूद भीलवाड़ा हॉकी अकादमी के यशपाल सिंह, गोपाल राज पारीक और राइट चॉइस स्कूल के प्रिंसिपल महेश राठौर ने नन्हे खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Jan 2026 09:06 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / संजय सरीन मेमोरियल हॉकी: खिलाड़ियों का स्टिक वर्क देख थमी सांसे, आज होगा ‘खिताबी’ मुकाबला

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पुण्य का ‘माघ’: आज से पवित्र स्नान और दान का महापर्व शुरू

The auspicious month of 'Magh': The great festival of holy bathing and charity begins today.
भीलवाड़ा

हमीरगढ़ की पहाड़ी पर दहशत: चामुंडा माता मंदिर परिसर में पैंथर का ‘पहरा’, सीसीटीवी में कैद हुई चहलकदमी

A panther is 'guarding' the Hamirgarh Chamunda Mata temple complex.
भीलवाड़ा

चित्तौड़गढ़ के बड़ाखेड़ा में 5 ठिकानों पर दबिश, 440 टन अवैध स्टॉक जब्त

Raids conducted at 5 locations in Badakheda, Chittorgarh; 440 tons of illegal stock seized.
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा की ‘धड़कन’ और ‘हुनर’ का संगम: 21 से सजेगा ‘भीलवाड़ा टेक्सटाइल एण्ड हैंडीक्राफ्ट मेला’

A fusion of Bhilwara's "heartbeat" and "talent": The 'Bhilwara Textile and Handicraft Fair' will begin on the 21st.
भीलवाड़ा

बजरी माफिया के रसूख के आगे ‘सरकार’ पस्त!

The government is powerless against the influence of the sand mafia!
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.