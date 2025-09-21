Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

सरस घी हुआ सस्ता, नई दरें 22 से लागू

भीलवाड़ा डेयरी ने घटाई उपभोक्ता दरें, जीएसटी घटने का मिला लाभ

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Sep 21, 2025

Saras Ghee becomes cheaper, new rates applicable from 22nd
Saras Ghee becomes cheaper, new rates applicable from 22nd

केंद्र सरकार ने घी पर लगने वाला जीएसटी 12 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। इसके बाद राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, जयपुर के निर्देश पर भीलवाड़ा जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड भीलवाड़ा डेयरी ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए घी की दरों में कमी की है। भीलवाड़ा डेयरी की ओर से जारी आदेश के अनुसार नई दरें 22 सितम्बर से लागू होंगी। इस बदलाव का असर सरस ब्रांड घी एवं गाय के घी दोनों पर पड़ेगा।

उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ

घी की दरों में आई इस कमी से त्योहारों के सीजन में उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा। शादी-ब्याह और मिठाइयों में घी की खपत अधिक रहती है, ऐसे में दरों में कमी से बाजार में भी रौनक बढ़ेगी।

यह होंगी नई दरें

पैक साइज नई उपभोक्ता दर

सरस घी

  • 1 लीटर पोली पैक 551 रुपए प्रति लीटर
  • आधा लीटर पोली पैक 554 रुपए प्रति किलो की दर से
  • 200 एमएल पोली पैक 561 रुपए प्रति पैक
  • 5 लीटर टिन 2740 रुपए प्रति टिन
  • 15 किलो टिन 9045 रुपए प्रति टिन

गाय का घी

  • 1 लीटर पोली पैक 570 रुपए प्रति लीटर
  • 5 लीटर टिन 2835 रुपए प्रति टिन
  • 15 किलो टिन 9330 रुपए प्रति टिन

Published on:

21 Sept 2025 11:18 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / सरस घी हुआ सस्ता, नई दरें 22 से लागू

