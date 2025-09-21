सरस घी हुआ सस्ता, नई दरें 22 से लागू

केंद्र सरकार ने घी पर लगने वाला जीएसटी 12 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। इसके बाद राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, जयपुर के निर्देश पर भीलवाड़ा जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड भीलवाड़ा डेयरी ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए घी की दरों में कमी की है। भीलवाड़ा डेयरी की ओर से जारी आदेश के अनुसार नई दरें 22 सितम्बर से लागू होंगी। इस बदलाव का असर सरस ब्रांड घी एवं गाय के घी दोनों पर पड़ेगा।