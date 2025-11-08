भीलवाड़ा में सरस घी की किल्लत, बढ़ी मांग के बीच बाजार में कालाबाजारी, शादी सीजन में उपभोक्ता परेशान

भीलवाड़ा डेयरी के विपणन अधिकारी टी. पाटीदार ने बताया कि डेयरी प्लांट में प्रतिदिन लगभग 8 टन सरस घी का उत्पादन हो रहा है और उतनी ही मात्रा में घी बाजार में वितरित किया जा रहा, लेकिन सीजन के कारण मांग में अचानक वृद्धि से आपूर्ति कम पड़ी है। उन्होंने बताया कि राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) ने सरस घी की दरों में कोई बदलाव नहीं किया जबकि अन्य निजी कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए हैं। इससे उपभोक्ता सरस घी को प्राथमिकता दे रहे हैं।