38 रुपए लीटर सस्ता हो जाएगा सरस घी, बटर, पनीर की भी कम होगी कीमत

केन्द्र सरकार ने दुग्ध उत्पादों पर लगने वाली जीएसटी की दरों को 12 से घटाकर 5 फीसदी कर दिया था। जिनमें 5 फीसदी जीएसटी लग रही थी उसको शून्य कर दिया है। भीलवाड़ा में ज्यादातर लोग भीलवाड़ा डेयरी के दुग्ध उत्पादों का उपयोग करते हैं। डेयरी प्रशासन केन्द्र सरकार के जीएसटी में की गई कटौती को 22 सितंबर से लागू करता है तो आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। आईसक्रीम पर 18 फीसदी की जीएसटी को घटाकर 5 फीसदी किया है।