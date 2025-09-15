Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

38 रुपए लीटर सस्ता हो जाएगा सरस घी, बटर, पनीर की भी कम होगी कीमत

नई दरें 22 सितंबर से लागू होगी

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Sep 15, 2025

Saras Ghee will become cheaper by Rs 38 per liter, the price of butter and cheese will also decrease
Saras Ghee will become cheaper by Rs 38 per liter, the price of butter and cheese will also decrease

केंद्र सरकार के जीएसटी में राहत देने के बाद भीलवाड़ा डेयरी के घी, पनीर, बटर और टेट्रा पैक दूध की कीमत भी कम हो जाएगी। यह नई दरें 22 सितंबर से लागू होगी। माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा आम उपभोक्ता को सरस का घी 38 से 40 रुपए लीटर तक सस्ता मिलेगा।

केन्द्र सरकार ने दुग्ध उत्पादों पर लगने वाली जीएसटी की दरों को 12 से घटाकर 5 फीसदी कर दिया था। जिनमें 5 फीसदी जीएसटी लग रही थी उसको शून्य कर दिया है। भीलवाड़ा में ज्यादातर लोग भीलवाड़ा डेयरी के दुग्ध उत्पादों का उपयोग करते हैं। डेयरी प्रशासन केन्द्र सरकार के जीएसटी में की गई कटौती को 22 सितंबर से लागू करता है तो आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। आईसक्रीम पर 18 फीसदी की जीएसटी को घटाकर 5 फीसदी किया है।

दूध और डेयरी उत्पाद

भीलवाड़ा डेयरी के प्रबंध निदेशक बिमल कुमार पाठक ने बताया कि दूध, पनीर, मक्खन, और घी जैसी चीजों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। इससे ये सभी उत्पाद आम जनता के लिए सस्ते हो जाएंगे। अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध अब जीएसटी फ्री हो गया है। यह दूध जल्द ही भीलवाड़ा में भी पैक होने लगेगा।

यह होगा असर

नई दरों के मुताबिक सरस का 200 ग्राम का पनीर वर्तमान में बाजार में 70 रुपए का मिलता है, जो 22 सितंबर के बाद से 3.50 रुपए तक कम यानी करीब 66.50 रुपए में मिलेगा। एक किलोग्राम वाले पनीर का पैकिट अभी 350 रुपए में मिल रहा है, वह 17.50 रुपए तक कम होकर 332.50 रुपए में मिल सकता है।

इसी तरह एक लीटर घी (सामान्य) जो वर्तमान में 588 रुपए तक मिलता है। वह 37 रुपए कम होकर 551 रुपए तक बाजार में मिल सकता है। इसी तरह गाय का घी जो अभी 608 रुपए तक मिलता है। वह 38 रुपए कम होकर 570 रुपए तक मिल सकता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Sept 2025 09:19 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / 38 रुपए लीटर सस्ता हो जाएगा सरस घी, बटर, पनीर की भी कम होगी कीमत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.