धरती माता बचाओ अभियान’: जिले की ग्राम पंचायतों में दिलाई गई ‘जैविक खेती’ की शपथ

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने बताया कि ग्राम पंचायत की बैठकों में उपस्थित सभी किसानों और प्रतिभागियों को 'धरती माता बचाओ अभियान' के तहत शपथ दिलाई गई। इसमें रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना। अपने खेत और मिट्टी में अधिक से अधिक जैव उर्वरक व कार्बनिक खाद (गोबर की खाद, कम्पोस्ट) का उपयोग करना। कृषि विभाग की सिफारिशों अथवा मिट्टी जाँच रिपोर्ट में की गई सिफारिश अनुसार ही रासायनिक, जैव उर्वरक व कार्बनिक खाद का प्रयोग करना। यदि अनुदानित रासायनिक उर्वरकों का अन्य राज्यों में अवैध परिगमन या अन्य कोई अवांछित गतिविधि की जानकारी मिलती है, तो इसकी सूचना तुरंत ग्राम पंचायत अथवा संबंधित विभाग के अधिकारियों को देना। धरती माता की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना।