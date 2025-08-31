विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं की धूम 4 से

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सत्र-2025-26 की 69वीं जिला एवं राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए नई तिथियों की घोषणा कर दी है। प्रतियोगिताएं जिला स्तर पर 4 सितंबर से और राज्य स्तर पर 12 सितंबर से शुरू होगी। गौरतलब है कि प्रदेश में बीते दिनों अतिवृष्टि के कारण 30 अगस्त से शुरू होने वाली खेल प्रतियोगिताओं को स्थगित करना पड़ा था। प्रतियोगिताओं से जुड़े सभी नियम व शर्तें पूर्व में जारी खेल पंचांग अनुसार रहेगी। केवल आयोजन की तिथियों में परिवर्तन किया है।