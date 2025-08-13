महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में विज्ञान संकाय को मिलेगी मजबूती

माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक के जारी आदेश के अनुसार सरकार ने 970 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में विज्ञान संकाय के संचालन के लिए व्याख्याता (स्कूल शिक्षा, लेवल-12) के 3646 पद और प्रयोगशाला सहायक (लेवल-8) के 962 पद स्वीकृत किए हैं। स्वीकृत पदों का वित्तीय प्रावधान वित्त विभाग की ओर से आईडी 15 जुलाई 2025 को जारी किया जा चुका है। इन पदों का भुगतान सत्र 2025-26 के लिए आईएफएमएस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस कदम से महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता और व्यावहारिक ज्ञान में उल्लेखनीय सुधार होगा।