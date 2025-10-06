भीलवाड़ा में 10 से 12 अक्टूबर तक होगा विज्ञान मेले का आयोजन

Science fair to be organised in Bhilwara from October 10 to 12
भीलवाड़ा जिले में विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने के उद्देश्य से आयोजित जिला स्तरीय विज्ञान मेले के लिए अब विद्यार्थियों ने ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह मेला 10 से 12 अक्टूबर तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेन्द्र मार्ग भीलवाड़ा में आयोजित होगा।
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा राजेन्द्र कुमार गग्गड़ ने बताया कि विज्ञान मेले में विद्यार्थियों के पंजीयन के लिए विद्यालयों को गूगल फार्म लिंक के माध्यम से पंजीयन करवाया है। विद्यालय स्तर पर चयनित विद्यार्थी ही जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे। जिला स्तरीय विज्ञान मेला विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार और अनुसंधान की भावना को प्रोत्साहित करेगा। गग्गड़ का कहना है कि यह आयोजन आने वाले वैज्ञानिकों के लिए एक मजबूत मंच साबित होगा।
विद्यालय की ईमेल आईडी से पंजीयन
गग्गड़ ने बताया कि प्रत्येक छात्र-छात्रा का अलग-अलग प्रपत्र (फॉर्म) भरवाया गया है। पंजीयन केवल विद्यालय की मेल आईडी के माध्यम शिक्षक ने भरवाए हैं। किसी छात्र का फार्म व्यक्तिगत ईमेल या मोबाइल से नहीं भरा गया है। किसी ने अपने मोबाइल से भरा है तो उसे स्वीकर नहीं किया जाएगा।
जूनियर और सीनियर वर्ग में होगी प्रतिस्पर्धा
विज्ञान मेले में निम्न वर्गों के विद्यार्थी भाग लेंगे। इनमें जूनियर वर्ग में कक्षा 6 से 8 तक प्रदर्श मॉडल एवं क्विज प्रतियोगिता के लिए तथा सीनियर वर्ग में कक्षा 9 से 12 तक प्रदर्श मॉडल एवं सेमिनार प्रतियोगिता के लिए प्रतिस्पर्धा होगी। विद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थी ही जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए पात्र होंगे।
फार्म में त्रुटि हुई तो अमान्य होगा आवेदन
पंजीयन के दौरान फार्म में दी जाने वाली सूचनाओं को लेकर विशेष सावधानी बरती गई है। फिर भी किसी ने मोबाइल नंबर 10 अंकों में नहीं भरा है या यदि किसी छात्र ने जिले का नाम नहीं लिखा, तो उसका फार्म अमान्य माना जाएगा। एक प्रतियोगिता के लिए एक ही छात्र का पंजीयन किया जाएगा।
ऑनलाइन प्रक्रिया का उद्देश्य
विद्यार्थियों की सहभागिता को डिजिटल माध्यम से जोड़ना। विद्यालयों के स्तर पर पारदर्शिता बनाए रखना। प्रतियोगिता में सटीक और त्वरित डेटा उपलब्ध कराना।
मेले में मुख्य प्रतियोगिताएं
जूनियर व सीनियर वर्ग में प्रदर्श मॉडल प्रतियोगिता, सीनियर वर्ग में सेमिनार प्रतियोगिता तथा जूनियर वर्ग में विज्ञान क्विज प्रतियोगिता होगी।
