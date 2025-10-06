भीलवाड़ा में 10 से 12 अक्टूबर तक होगा विज्ञान मेले का आयोजन

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा राजेन्द्र कुमार गग्गड़ ने बताया कि विज्ञान मेले में विद्यार्थियों के पंजीयन के लिए विद्यालयों को गूगल फार्म लिंक के माध्यम से पंजीयन करवाया है। विद्यालय स्तर पर चयनित विद्यार्थी ही जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे। जिला स्तरीय विज्ञान मेला विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार और अनुसंधान की भावना को प्रोत्साहित करेगा। गग्गड़ का कहना है कि यह आयोजन आने वाले वैज्ञानिकों के लिए एक मजबूत मंच साबित होगा।