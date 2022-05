scorching heat in bhilwara संकट में कूलर बने बैरी, पानी के साथ बढ़ाई बिजली की खपत

scorching heat in bhilwara कूलर की इतनी बड़ी प्यास। भीषण गर्मी से निजात के लिए चौबीस घण्टे इसके बिना चैन नहीं। दिन में आसमान से उगलती आग और लू के थपेड़े से राहत के लिए ठण्डी हवा जरूरी तो रात को बेचैन करने वाली उमस में इसके अलावा चारा नहीं।

Updated: May 02, 2022 10:57:35 am

scorching heat in bhilwara कूलर की इतनी बड़ी प्यास। भीषण गर्मी से निजात के लिए चौबीस घण्टे इसके बिना चैन नहीं। दिन में आसमान से उगलती आग और लू के थपेड़े से राहत के लिए ठण्डी हवा जरूरी तो रात को बेचैन करने वाली उमस में इसके अलावा चारा नहीं। यहीं वजह है कि एकतरफ भीषण गर्मी तो दूसरी ओर बिजली संकट में कूलर बिजली-पानी के बैरी बन गए। घर-घर पानी की खपत बढ़ने और बिजली की डिमाण्ड के कारण जलदाय विभाग और डिस्कॉम अफसर डाफाचूक हो गए।scorching heat in bhilwara

Barry became cooler in crisis, increased power consumption with water