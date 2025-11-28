नवसृजित ग्राम पंचायतों के लिए भवन की तलाश

ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और नवसृजन के बाद अब उनके कार्यालयों के लिए भवनों की तलाश शुरू हो गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के अनुसार नवसृजित ग्राम पंचायत मुख्यालयों के लिए सबसे पहले राजकीय विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज विभाग के शासन सचिव डॉ. जोगाराम ने जिला कलक्टर व जिला परिषद के सीईओ का पत्र जारी कर जिले में नवसृजित ग्राम पंचायतों के संचालन की लिए कार्यालय भवन तलाश करने को कहा है। कई स्थानों पर ग्रामपंचायत कार्यालयों के लिए भवनों का टोटा सामने आ रहा है। ऐसे में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नए मुख्यालयों के लिए उपयुक्त स्थान और भवन उपलब्ध कराए जाएं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत कार्यालयों के लिए स्थायी भवन होना जरूरी है।